Вечный позор. Экономист счел нереальным повышение НДФЛ для богатых

«Прогрессивная шкала налогообложения не введена в России до сих пор потому, что мы живем в плутократическом государстве, нами правят богатые и исключительно богатые. Такое сейчас редко где бывает. Но я думаю, что разговоры о прогрессивной шкале налогов для богатых носят имитационный характер и связаны с предстоящими выборами. У народа есть запрос на справедливость – вот давайте поговорим, как мы давно хотели повысить налоги на богатых. Поэтому я скептично смотрю на перспективы того, чтобы это действительно сделали, но всегда выступал за прогрессивную шкалу налогообложения. Это же ведь позор для страны, что здесь 1% принадлежит 75-80% всех богатств, такого нигде нет. Мы страна крайностей – раньше все были равны, а теперь такое неравенство, что мама не горюй», - сказал Гринберг.

Он отметил, что единственный способ перераспределять доходы внутри общества – это налоги. Все остальные теории о том, что богатые, становясь богаче, начнут в той или иной форме делиться с окружающим их обществом, просто не работают. Другое дело, что слишком высокие налоги тоже отбивают охоту к инвестициям.

«В России также серьезная проблема выявления богатства и бедности, поскольку бюрократический аппарат не очень эффективный и настроен на мздоимство. Но к этой идее все равно придется вернуться, потому что с такими разрывами экономика в принципе не может работать. Она может работать, если она чисто ресурсная, но здесь тоже важно не ошибиться, ведь если рост налогов коснется среднего класса, то это будет плохо», - добавил Гринберг.

При этом связь между ростом НДФЛ и ростом ВВП далеко не прямая, отметил он. Налоги призваны устранить социальное неравенство, но если эти налоги лягут в очередную кубышку российского правительства, то никакой пользы от их повышения не будет.

«Сейчас государство и так имеет много денег, но ничего с ними не делает, поскольку ожидает ужасного конца света. Ну будет у него еще больше денег – будет больше кубышка. Их же надо тратить на инфраструктурные проекты, на строительство дорог, чтобы связывать территорию. А если этого не делать, то никакой связи между ростом налогов на богатых и ростом экономики не будет», - полагает он.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН пояснил, что экономический смысл от роста налогов на богатых невелик – ведь в России таких людей мало.

