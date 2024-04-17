В отрасли призвали изменить законы для упрощения грузоперевозок при паводке

В условиях паводка необходимо отменять ограничения по массе автомобилей, а также лучше координировать работу между ведомствами, чтобы дать водителям возможность спокойно покинуть пострадавший регион и не провоцировать рост цен для потребителей. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в январе-марте 2024 года автоперевозки грузов в России продолжили расти как внутри страны, так и в международном сообщении. Вместе с тем Матягин указал на то, что на стоимость и сроки перевозок оказывает существенное влияние паводковая ситуация в России.