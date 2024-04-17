В отрасли призвали изменить законы для упрощения грузоперевозок при паводке
Несогласованность работы ведомств в условиях чрезвычайных ситуаций приводит к росту цен на грузоперевозки, сказал НСН Владимир Матягин.
В условиях паводка необходимо отменять ограничения по массе автомобилей, а также лучше координировать работу между ведомствами, чтобы дать водителям возможность спокойно покинуть пострадавший регион и не провоцировать рост цен для потребителей. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что в январе-марте 2024 года автоперевозки грузов в России продолжили расти как внутри страны, так и в международном сообщении. Вместе с тем Матягин указал на то, что на стоимость и сроки перевозок оказывает существенное влияние паводковая ситуация в России.
«Конечно, есть задержки. Например, в Кургане из-за паводка перекрыли федеральную трассу, а на объездных дорогах стоят ограничения по массе. Водитель в связи с чрезвычайной ситуацией нарушил правила, поехал по объездной дороге, его автомобиль поставят на штрафстоянку, хотя можно было бы в этих регионах снять ограничение и дать возможность людям уехать. И машина, и люди могут попасть в бедственную ситуацию, если будет затопление на трассе. Потом МЧС будет прикладывать больше усилий для их вызволения. Нужно делать послабления в таких ситуациях, а у нас каждое ведомство по-своему выполняет свою работу, это влияет на перевозчиков и на их дальнейшие затраты», — посетовал Матягин.
Собеседник НСН подчеркнул, что подобная несогласованность бумерангом прилетит потребителю.
«Подобные форс-мажорные обстоятельства придется компенсировать, они будут закладываться в ценообразование. В этом виноваты нюансы нашего законодательства. Мы в первый раз столкнулись с такими масштабными паводками в районе центральных трасс, надо делать определенные выводы и как-то регламентировать работу транспортной составляющей в таких условиях», — подытожил он.
Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину предусмотреть в 2024 году выделение дополнительных средств для возмещения расходов на морские перевозки в Калининградскую область.
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