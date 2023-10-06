«Отрасль встанет!»: В ассоциации грузового автотранспорта выступили против запрета мигрантов
Грузоперевозкам сейчас не хватает 20% водителей, если депутаты введут запрет на иностранную рабочую силу, проблема усилится, рассказал НСН президент «Грузавтотранса».
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН сообщил, что если мигрантам запретить работать в отрасли, то существующий дефицит кадров обострится еще сильнее, и отрасль может встать.
Ранее сегодня группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду», в том числе Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Михаил Делягин, внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать автомобильных грузоперевозках и в городском/региональном транспорте, а также в школах, аптеках, больницах, такси, нестационарной торговле. Парламентарии утверждают, что «наиболее чувствительные социальные сферы» избавятся от неквалифицированных работников. Освободившиеся же рабочие места займут граждане РФ.
«Сегодня нехватка водительского состава составляет в грузоперевозках порядка 20%. На это повлияло то, что в зону СВО было привлечено большое количество водителей и что на протяжении многих лет не уделялось должного внимания популяризации профессии водителя. С учетом этого неправильно запрещать иностранным гражданам работать. Депутаты часто хотят запустить какую-то идею, хайпануть, а как перевозчикам потом эти законы исполнять? Нам, наоборот, надо либерализовать систему, чтобы люди могли приехать в страну. Сейчас зарплата водителя 200-250 тысяч рублей, людей сложно найти. С кем мы будем работать? Экономика встанет», - возмутился Матягин.
По словам президента ассоциации, предлагаемый запрет не основан на статистике того, что мигранты-водители чаще попадают в ДТП, так как ее не существует.
«У нас в государстве проще запретить, чем разобраться в сути проблемы и сделать так, чтобы уже имеющиеся законы работали. После резонансных аварий начинают на мигрантов грешить, но статистику же никто не вел – кто больше нарушает. Если бы закон жестко регламентировал иностранцев, была бы система обучения и автошкол, тогда бы мигранты меньше попадали в аварии, так же, как и российские граждане», - считает Матягин.
Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в пресс-центре НСН ранее заявил о нехватке мигрантов в России и рассказал о высоком спросе на их работу.
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