«Отрасль встанет!»: В ассоциации грузового автотранспорта выступили против запрета мигрантов

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН сообщил, что если мигрантам запретить работать в отрасли, то существующий дефицит кадров обострится еще сильнее, и отрасль может встать.

Ранее сегодня группа депутатов от фракции «Справедливая Россия – За правду», в том числе Сергей Миронов, Олег Нилов, Яна Лантратова, Михаил Делягин, внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать автомобильных грузоперевозках и в городском/региональном транспорте, а также в школах, аптеках, больницах, такси, нестационарной торговле. Парламентарии утверждают, что «наиболее чувствительные социальные сферы» избавятся от неквалифицированных работников. Освободившиеся же рабочие места займут граждане РФ.

«Сегодня нехватка водительского состава составляет в грузоперевозках порядка 20%. На это повлияло то, что в зону СВО было привлечено большое количество водителей и что на протяжении многих лет не уделялось должного внимания популяризации профессии водителя. С учетом этого неправильно запрещать иностранным гражданам работать. Депутаты часто хотят запустить какую-то идею, хайпануть, а как перевозчикам потом эти законы исполнять? Нам, наоборот, надо либерализовать систему, чтобы люди могли приехать в страну. Сейчас зарплата водителя 200-250 тысяч рублей, людей сложно найти. С кем мы будем работать? Экономика встанет», - возмутился Матягин.