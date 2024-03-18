«Пока на старых!»: Грузоперевозчики перестали обновлять машины из-за дорогих кредитов
Владимир Матягин рассказал НСН, что стоимость грузового автомобиля сегодня доходит до 18 миллионов, а ставка лизинга составляет 24%.
Стоимость грузового автомобиля сегодня доходит до 18 миллионов рублей, а ставка лизинга составляет 24%: компании переплачивают в четыре раза больше, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН. В связи с этим организации временно не обновляют парк и используют старые машины.
Из-за роста стоимости лизинга, достигшей 24% годовых, автомобильные грузоперевозчики начинают отказываться от парка и переходить на аутсорсинг, пишет «Коммерсант». Этот тренд в основном наблюдается у небольших компаний: более крупные перевозчики пока в состоянии обслуживать лизинг, хотя и надеются на снижение ставок.
«Подавляющее большинство перевозчиков использовали лизинг. Конечно, у нас большое количество старой техники. Средний возраст автомобиля в России – 22 года. Индивидуальные предприниматели ездят на старых машинах, потому что стоимость автомобиля сегодня плюс прицеп – это 10-12 миллионов плюс 6 миллионов. С учетом ставки лизинга в 24% перевозчику надо в четыре раза заплатить больше. Это нерентабельно. Поэтому перевозчики начинают отказываться от такой схемы», - объяснил он.
При этом, по его словам, в ближайшее время ожидать повышения цен конечному потребителю не нужно.
«Сейчас обновляют парки только компании, у которых маржинальный бизнес – нефтяные компании, например. Для всех остальных это нерентабельно. Конечно, за счет старых машин еще рынок будет как-то держаться. При этом перевозчик сам решает, какую цену устанавливать. У нас цены на перевозки сейчас не растут, потому что рынок насыщен пока что старыми машинами. Основные сливки по ценам снимают торговые сети», - подытожил собеседник НСН.
Транспортным компаниям сегодня не хватает от 100 до 150 тысяч водителей, даже повышение зарплат не помогает привлекать молодежь в отрасль, заявил ранее президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Крыму предотвратили теракт на железной дороге
- Памфилова: ЦИК официально подведет итоги выборов президента РФ 21 марта
- Экономисты спрогнозировали сохранение ключевой ставки Центробанка на уровне 16%
- В Румынии появится самая большая военная база НАТО в Европе
- Белгородский Минздрав: За неделю при обстрелах в регионе погибли 11 человек
- Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир»
- Во время утреннего обстрела Белгорода пострадал один человек
- Захарова: В президентских выборах за рубежом поучаствовали 372 тысячи человек
- Землетрясение силой 4 балла произошло в Таджикистане
- СМИ: Импорт вина в Россию в 2023 году вырос на 43 миллиона литров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru