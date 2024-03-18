«Пока на старых!»: Грузоперевозчики перестали обновлять машины из-за дорогих кредитов

Стоимость грузового автомобиля сегодня доходит до 18 миллионов рублей, а ставка лизинга составляет 24%: компании переплачивают в четыре раза больше, заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин в беседе с НСН. В связи с этим организации временно не обновляют парк и используют старые машины.

Из-за роста стоимости лизинга, достигшей 24% годовых, автомобильные грузоперевозчики начинают отказываться от парка и переходить на аутсорсинг, пишет «Коммерсант». Этот тренд в основном наблюдается у небольших компаний: более крупные перевозчики пока в состоянии обслуживать лизинг, хотя и надеются на снижение ставок.