В РФ предупредили США о возможной войне из-за закрытия неба Украины

Закрытие воздушного пространства над Украиной со стороны США будет означать начало войны. Об этом первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с «Лентой.ру».

Сенатор выразил мнение, что американский лидер не до конца понимает последствия такого шага. По словам Джабарова, военные быстро объяснят Трампу, что это означает войну с применением стратегических видов вооружения.