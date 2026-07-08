Трамп оценил в процентах вероятность собственной гибели

Президент США Дональд Трамп оценил вероятность своей гибели на посту в 5,2%. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО, передает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что жизнь президента значительно опаснее профессии автогонщика или наездника на быках в родео. По словам американского лидера, показатель смертности в этих сферах составляет всего 0,1%, тогда как для главы государства он достигает 5,2%, что означает риск не дожить до конца президентского срока.

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При этом Трамп считает себя целью номер один для Ирана. Он признался, что мог бы отказаться от участия в президентской кампании, если бы заранее знал о подобных рисках для собственной жизни и безопасности.

Между тем СМИ сообщают, что Трамп все чаще рассматривает Джей Ди Вэнса как своего преемника на посту главы государства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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