В МИД Казахстана прокомментировали слухи о запуске БПЛА по России
Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана официально опровергло сообщения о запуске беспилотных летательных аппаратов с территории республики. Соответствующий комментарий опубликовало издание Tengrinews, передает RT.
В МИД подчеркнули, что подобные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими фактами. Дипломаты расценивают такие публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера отношений между Россией и Казахстаном.
После атаки беспилотников на Омскую область в ряде изданий появились предположения о запуске дронов с территории Казахстана из-за географической близости регионов.
Ранее в Минобороны сообщили, что ПВО сбила 111 украинских дронов в течение дня 8 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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