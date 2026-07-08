В МИД Казахстана прокомментировали слухи о запуске БПЛА по России

Министерство иностранных дел (МИД) Казахстана официально опровергло сообщения о запуске беспилотных летательных аппаратов с территории республики. Соответствующий комментарий опубликовало издание Tengrinews, передает RT.

В МИД подчеркнули, что подобные утверждения не соответствуют действительности и не подтверждаются никакими фактами. Дипломаты расценивают такие публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера отношений между Россией и Казахстаном.