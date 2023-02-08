«Пострадают поставки»: Волонтеры в Турции ушли разбирать завалы после землетрясений

Ранее турецкие логистические компании уведомили российских партнеров о приостановке отгрузок из-за разрушительного землетрясения на юге страны. Властопуло допустил значительные сбои в импорте товаров из Турции.

«Отмечу, что землетрясение затронуло юг Турции, а большая часть логистики выстроена через северные порты. Когда появились данные о землетрясении, мы получили информацию от логистических партнеров, что все отправки осуществляются по графику, никаких задержек нет. Но чем яснее вырисовываются последствия происходящего, тем больше понимание того, что возможны задержки в логистике. Они больше связаны не с разрушением инфраструктуры, а с тем, что большая часть персонала сейчас занимается ликвидацией последствий. Поступает множество различной информации, нельзя понять однозначно, остановит ли деятельность тот или иной порт, серьезно ли нарушатся автомобильные или авиаперевозки, но уже, повторюсь, есть сигналы, что персонал задействуют в устранении последствий землетрясения. Возможно, потребуются провозные или инфраструктурные мощности для релокации каких-то потоков, обработки гуманитарной помощи», — сказал Властопуло.

Также собеседник НСН назвал Турцию крупнейшим транзитным партнером России.

«Турция помогает России обеспечить поставку грузов в рамках параллельного импорта из Европы и западных стран. Сегодня здесь локализовано огромное количество трейдинговых компаний, занимающихся закупкой продукции в западных странах и перепродажей на российский рынок. Импортные поставки из Турции в Россию выросли более чем вдвое, так что это действительно крупнейший партнер, который обеспечивает поставку на российский рынок выпадающих товаров из-за санкционных ограничений. Сотрудничество с Анкарой крайне важно для нас. Конечно, она не может конкурировать с тем же Китаем, однако занимает третье место по импорту товаров в Россию (оборот — $30-33 млрд) после Китая (порядка $76 млрд) и Евросоюза ($52-56 млрд)», — отметил он.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заявил, что Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию. Об этом сообщило агентство НСН.

