«Главный покупатель»: В отрасли оценили потери в случае отказа Турции от российского газа
Игорь Юшков рассказал НСН, что Турция сейчас стала главным покупателем российского газа – приобретает до 30 млрд. кубов в год по 600 долларов за тысячу кубометров.
Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.
Ранее директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что страна планирует полностью избавиться от зависимости от импорта газа до 2030 года. В настоящее время одним из главных поставщиков газа в Турцию является Россия, на которую приходится 44% поставок. Юшков отметил, что Москва бы не хотела потерять такого покупателя, несмотря на то, что Турция приобретает газ по более низкой цене.
«По нынешним объемам поставок Турция является одним из крупнейших покупателей нашего газа. Она покупает больше 20 миллиардов кубометров, в коридоре до 30 миллиардов "кубов". Даже Белоруссия покупает меньше – 16 миллиардов "кубов", она занимает второе место. Турция выходит на первое место по объемам. Цены там не такие высокие были, как при поставках в Европу, у Турции стоимость газа привязана к стоимости нефти – цены были в районе 600 долларов за тысячу "кубов", для других цены и выше тысячи были», - рассказал он.
При этом Юшков считает, что заявления Турции о преодолении зависимости связаны с предстоящими выборами, на деле же Анкара не хочет отказываться от важного источника энергии.
«Конечно, нам нежелательна потеря Турции как рынка сбыта, но здесь важно учитывать политический контекст. Турция использует тему выхода на самообеспечение по газу именно как политическое обещание, это предвыборное обещание для электората, Турция не увеличивает собственную добычу. Пока об этом говорить рановато. В реальности они не планируют отказываться от какого-то источника газа. При этом мы сами строим Турции атомную станцию, «Росатом» строит, часть энергии она может брать оттуда. Мы планируем, что в 2030 году заработает турецкий газовый хаб, мы хотим продавать газ европейцам таким образом. Больше Турции обычно покупала только Германия и Италия. Сейчас для нас открывается рынок Средней Азии, наши новые клиенты – Узбекистан и Казахстан», - объяснил собеседник НСН.
Ранее глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци ранее заявил, что Италия сможет полностью отказаться от российского газа зимой 2024-2025 года. Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач на этом фоне сказал НСН, что возможный отказ Италии от российского газа создаст проблемы для экономики этой страны.
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