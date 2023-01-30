«Главный покупатель»: В отрасли оценили потери в случае отказа Турции от российского газа

Турция вышла на первое место по объемам закупок российского газа, опередив не только Италию и Германию, но и Белоруссию, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН.

Ранее директор Турецкой нефтяной корпорации (TPAO) Мелих Хан Бильгин заявил, что страна планирует полностью избавиться от зависимости от импорта газа до 2030 года. В настоящее время одним из главных поставщиков газа в Турцию является Россия, на которую приходится 44% поставок. Юшков отметил, что Москва бы не хотела потерять такого покупателя, несмотря на то, что Турция приобретает газ по более низкой цене.

«По нынешним объемам поставок Турция является одним из крупнейших покупателей нашего газа. Она покупает больше 20 миллиардов кубометров, в коридоре до 30 миллиардов "кубов". Даже Белоруссия покупает меньше – 16 миллиардов "кубов", она занимает второе место. Турция выходит на первое место по объемам. Цены там не такие высокие были, как при поставках в Европу, у Турции стоимость газа привязана к стоимости нефти – цены были в районе 600 долларов за тысячу "кубов", для других цены и выше тысячи были», - рассказал он.

При этом Юшков считает, что заявления Турции о преодолении зависимости связаны с предстоящими выборами, на деле же Анкара не хочет отказываться от важного источника энергии.