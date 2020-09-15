В ОНФ предупредили о подводных камнях и рисках банкротства

С 1 сентября 2020 г. в России вступил в силу о процедуре внесудебного банкротства физических лиц. Теперь граждане, имеющие долги в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, имеют право пройти процедуру банкротства бесплатно и без судебного разбирательства. Однако у процедуры внесудебного банкротства есть и свои подводные камни.

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева на пресс-конференции НСН призвала обращаться за помощью в таких процедурах только к профессионалам.