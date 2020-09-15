В ОНФ предупредили о подводных камнях и рисках банкротства
С 1 сентября 2020 г. в России вступил в силу о процедуре внесудебного банкротства физических лиц. Теперь граждане, имеющие долги в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, имеют право пройти процедуру банкротства бесплатно и без судебного разбирательства. Однако у процедуры внесудебного банкротства есть и свои подводные камни.
Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева на пресс-конференции НСН призвала обращаться за помощью в таких процедурах только к профессионалам.
«Люди рекламируют одну услугу, а по факту предоставляют другую. Это люди, которые предлагают избавиться от долгов за комиссию, их называют "раздолжнителями". Есть столько ужасных случаев, когда люди попадали в еще более ужасающую ситуацию. Как правило, прикрываюсь чем-нибудь благородным, они вводили людей в ступор, в кризис. И очень много споров, насчет того, насколько выгоден этот бизнес – банкротство физического лица», - отметила Евгения Лазарева.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции НСН отметил, что во время пандемии спрос на кредиты упал на 35%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru