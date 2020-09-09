15.09.2020 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Невозвратные долги. Банки продают должников коллекторам»

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 15.09.2020 в 14:00 Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

За период карантинных ограничений, с апреля по июнь, российские банки продали коллекторам долги физических лиц на общую сумму в 45 млрд рублей, оценили аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги». И это на 60% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году. Реальные доходы россиян, в свою очередь, за этот же период снизились на 8% в годовом выражении, что стало рекордным падением с 1999 года. Экономическое положение многих заёмщиков стало тяжёлым. Особенно это ощущается на рынке микрозаймов, где доля просроченных задолженностей достигла 42%.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут, что ждёт российских заёмщиков и как изменятся отношения между банками и физическими лицами после кризиса, связанного с пандемией коронавируса.





Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев;

Руководитель проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева.

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