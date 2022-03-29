В OBI опровергли информацию СМИ о возобновлении работы в России

«Мы хотели бы ещё раз чётко заявить, что все российские магазины, как и было объявлено ранее, останутся закрытыми в долгосрочной перспективе», - говорится в заявлении.

Ранее начальник отдела закупок компании Максим Суравегин заявил, что все 27 магазинов немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны вновь начать работать в России уже с 4 апреля.

Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров, принадлежащая немецкой компании OBI, 8 марта объявила, что закрывает свой бизнес в России из-за ситуации вокруг Украины.