СМИ: Магазины OBI в России могут заработать на следующей неделе

Все 27 магазинов немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны вновь начать работать в России уже с 4 апреля. Об этом рассказал начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

По его словам, сейчас в организации работают над устранением технического сбоя. Поэтому уже в ближайшие дни будут открыты все магазины OBI в Москве и Санкт-Петербурге.

Суравегин подчеркнул, что первые заказы в сети в России можно будет сделать с 1 апреля.

«Подарок» к 8 марта: Какие бренды ушли и остались в России за выходные

8 марта стало известно, что OBI закрывает все свои магазины в РФ.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что зарубежные компании, которые уходят с рынка России, являются врагами для самих себя.

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ФОТО: pexels.com
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