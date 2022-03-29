СМИ: Магазины OBI в России могут заработать на следующей неделе

Все 27 магазинов немецкой сети товаров для дома и строительства OBI должны вновь начать работать в России уже с 4 апреля. Об этом рассказал начальник отдела закупок компании Максим Суравегин.

По его словам, сейчас в организации работают над устранением технического сбоя. Поэтому уже в ближайшие дни будут открыты все магазины OBI в Москве и Санкт-Петербурге.

Суравегин подчеркнул, что первые заказы в сети в России можно будет сделать с 1 апреля.