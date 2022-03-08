Компания OBI закрывает магазины в России
Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров, принадлежащая немецкой компании OBI закрывает свой бизнес в России, сообщило издание Baumarkt Manager со ссылкой на заявление компании.
OBI закрывает магазины товаров для дома. Такое решение принято из-за ситуации вокруг Украины.
В России находится 27 магазинов компании, в которых работает около 4900 сотрудников.
Ранее шведский ретейлер H&M приостановил продажи в РФ.
Кроме того, компании Apple и Nike закрыли продажи своих товаров на официальных сайтах онлайн-магазинов в России.
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