Говядина или курица: Россия справилась с зависимостью от импорта мяса
Импорт мяса птицы сохраняется из Белоруссии, часть сырья завозится из Китая, часть – из Бразилии, но это не такие существенные объемы, заявил НСН Сергей Юшин.
Россия справилась с зависимостью от импорта мяса, больший объем приходится на внутреннее производство, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.
«Импорт мяса птицы сохраняется, мы большую часть завозим из Белоруссии, часть сырья завозится из Китая, часть – из Бразилии, но это не такие существенные объемы по сравнению с производством. Производство у нас в этом году будет примерно 5 миллионов 400 тысяч тонн – это все виды мяса птицы. Россия входит в пятерку крупнейших мировых производителей. Например, производство индейки – это отрасль, которой еще 15 лет назад фактически не существовало. Теперь мы занимаем второе место в мире. По говядине мы входим в десятку мировых производителей. У нас во всех ресторанах сегодня наша мраморная говядина, которая поставляется на многие рынки мир – в десятки стран. Сейчас мы производим 12 миллионов 300 тысяч тонн всех видов мяса, по предварительным данным, на 2026 год – это четвертое место в мире», - рассказал он.
В России сравнялись цены на свинину и птицу, хотя еще несколько лет назад свинина была в разы дороже, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.
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