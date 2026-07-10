Как отметил собеседник НСН, в крупных торговых сетях вряд ли можно встретить нелегальную продукцию, но это возможно на рынках и ярмарках.

«Нелегальная продукция присутствует в любой товарной категории. Масштабы требуют объективной оценки, но абсолютно честного рынка не бывает. Сомневаюсь, что нелегальное мясо можно встретить в крупных сетях. Это потенциально опасная для жизни и здоровья мясная продукция. Если сеть положила такой товар на прилавок, а потом человек отравился, то ответственный сотрудник этой сети отправится на нары. Нелегальный товар чаще можно встретить там, где происходит нелегальная продажа. Например, на рынках и ярмарках, особенно стихийных. Есть частные проявления при фермерских хозяйствах, когда люди продают мясо без прохождения всех ветеринарных процедур. Я бы категорически не рекомендовал покупать такое мясо», - объяснил Койтов.

По его словам, помимо легальности точки покупателя должна насторожить и невыдача чека.

«К сожалению, потребитель не имеет права запрашивать подтверждение, что мясо и мясная продукция проходили по системе «Меркурий». Даже общественные организации не могут этого делать. Поэтому ключевые факторы – легальность точки, проверенный продавец и выдача чека. Если не выдали чек, лучше отказаться от покупки», - заявил он.

Ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил НСН, что спад производства курицы объясняется тем, что оно долгое время было нерентабельным. Вместе с тем российская курятина успешно экспортируется в десятки стран, а для внутреннего потребителя она остается доступным продуктом, передает «Радиоточка НСН».

