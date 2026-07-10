Опасный прилавок: Россиян предостерегли от покупки мяса на рынке без чека
Доля нелегального оборота мясных изделий в России вряд ли составляет 20%, но теневой сегмент товаров существует в любой категории, сказал НСН Алексей Койтов.
Нелегальную мясную продукцию сегодня можно встретить на стихийных рынках и ярмарках, также покупателя должно насторожить и отсутствие чека, заявил в беседе с НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Доля нелегального оборота мясных изделий в России составляет 20%, пишут «Известия» со ссылкой на Институт государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ. Как отмечают эксперты, из-за теневого сегмента рынка легальный бизнес не досчитается свыше 75 млрд рублей доходов за несколько лет. Койтов усомнился в подобной статистике.
«Это громкое заявление о 20%, пятой части всего рынка мяса и мясных изделий, конечно, требует серьезного обоснования. Я, к сожалению, не смог найти деталей, которые бы позволили убедиться в объективности оценки. Привлекались ли к этому исследованию специалисты из агропромышленного комплекса, сферы животноводства. Главный вопрос в том, кто и как считал, а судьи кто? Выявляется, что сравнивали данные о производстве и ввозе с информацией о потреблении. Это как зеленое с квадратным – не очень сопоставимые величины. Также неясно, что имеется в виду под объемом – сырое мясо, мясо на кости или что-то еще. Вопросов много и ни одного ответа. Мы склонны доверять данным Росстата с понятной методологией», - сказал он.
Как отметил собеседник НСН, в крупных торговых сетях вряд ли можно встретить нелегальную продукцию, но это возможно на рынках и ярмарках.
«Нелегальная продукция присутствует в любой товарной категории. Масштабы требуют объективной оценки, но абсолютно честного рынка не бывает. Сомневаюсь, что нелегальное мясо можно встретить в крупных сетях. Это потенциально опасная для жизни и здоровья мясная продукция. Если сеть положила такой товар на прилавок, а потом человек отравился, то ответственный сотрудник этой сети отправится на нары. Нелегальный товар чаще можно встретить там, где происходит нелегальная продажа. Например, на рынках и ярмарках, особенно стихийных. Есть частные проявления при фермерских хозяйствах, когда люди продают мясо без прохождения всех ветеринарных процедур. Я бы категорически не рекомендовал покупать такое мясо», - объяснил Койтов.
По его словам, помимо легальности точки покупателя должна насторожить и невыдача чека.
«К сожалению, потребитель не имеет права запрашивать подтверждение, что мясо и мясная продукция проходили по системе «Меркурий». Даже общественные организации не могут этого делать. Поэтому ключевые факторы – легальность точки, проверенный продавец и выдача чека. Если не выдали чек, лучше отказаться от покупки», - заявил он.
Ранее глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин сообщил НСН, что спад производства курицы объясняется тем, что оно долгое время было нерентабельным. Вместе с тем российская курятина успешно экспортируется в десятки стран, а для внутреннего потребителя она остается доступным продуктом, передает «Радиоточка НСН».
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