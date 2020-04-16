В МТПП подтвердили отказ в господдержке компаниям по формальным причинам

«Такие случае есть, их количество очень трудно подсчитать. Я знаю, что есть очень большие компании, но в список они не попадают, потому что, когда они образовывались, у них основной код был другой. Потом они развивались, а код не поняли. Сейчас они пытаются это изменить, но при нынешней ситуации это практически невозможно сделать. В частности, я говорю об автобусных и грузовых перевозках. Начинали они, например, и тем, и тем заниматься, и поставили определенный код. А со временем какой-то один вид деятельности начал преобладать, то есть основная работа сменила профиль, но в уставе это не отразили. И никто об этом особо и не думал, ведь, по сути, вид деятельности совпадал. Или, например, занимаемся мы перевозкой туристов, или автобусными экскурсиями по городу, тогда мы к какой сфере относимся – к транспорту или туризму? Одни только автоперевозки имеют разные коды. Мы отправляли запрос Михаилу Мишустину месяц назад, ответа нет. Писали Минфину и Минтрансу, но я знаю ответ, он будет пустышкой. Если бы ответ был – я бы его вам зачитал. Есть еще микро и малые предприятия. Опять же, как их классифицировать непонятно. Кто туда попадает? Здесь очень тонкие грани», – объясняет он.

Эксперт также отметил, что многие предложенные меры по господдержке сильно отличаются по факту на документах от того, что было озвучено по телевизору.

«В оказываемой поддержке много позиций, которые могут оставаться на бумаге, потому что то, что говорят с телевизора, это одно, а то, что принимают в документе, это немного другое. Когда документ выходит, там есть детали, а дьявол кроется именно в них. Поэтому, проблема, конечно, существует. Вот мы все стоим сегодня. Некоторые еще возят работников каких-то, но это минимальная доля. Мы уже ни рубля не зарабатываем, но каждый день платим. Платим за парковку, платим за офис, людям платим. Если в апреле-мае нам подкинул денег, чтоб мы людям заплатили, то мы еще продержимся. А если до осени все границы, к примеру, будут закрыты, мы не выдержим. Так что документы надо читать. Оптимизма у нас очень мало. Нам, перевозчикам, например разрешали до этого работать, запретили только с 15 апреля, но все закрыто уже было, школы не работают, турфирмы тоже, и куда мы должны были ездить?», – рассуждает он.

Ранее стоматологи тоже не согласились с правилами правительственной поддержки. Так почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский в эфире НСН рассказал, что правительство оказывает помощь только тем организациям, у которых стоматология указана в качестве основной деятельности.

