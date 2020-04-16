«Помощь нужна всем!» Стоматологи не согласились с правилами правительственной поддержки
Почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский в эфире НСН объяснил, почему меры, оказываемые государством компаниям в этой отрасли, недостаточные.
Часть компаний из пострадавших от кризиса отраслей не может получить господдержку из-за несовпадения кода деятельности в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) со списком правительства. С такой проблемой столкнулись гостиницы, стоматологические клиники и образовательные компании.
Почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский в эфире НСН рассказал, что правительство оказывает помощь только тем организациям, у которых стоматология указана в качестве основной деятельности. Он объяснил свое несогласие с такой позицией.
«Вопрос очень сложный. Насколько я знаю, тем стоматологическим клиникам, у которых код ОКВЭД - стоматологическая практика - был , но не основной, а вспомогательный, то им было отказано. По их словам, они сейчас в срочном порядке оформляют этот код как основной, чтобы попасть под льготирование правительства. Но на мой личный взгляд, если этот код зафиксирован государством, основной он или не основной, он должен государством приниматься. Поскольку многие компании занимаются не только одним видом деятельности. И на старте, когда компании регистрируются, этот вид деятельности не основной, а потом стать основным под воздействием экономической или другой ситуации. Многие используют медицинскую практику в широком смысле, медицинскую косметологию, расширяя свои горизонты. Есть многопрофильные организации, которые занимаются большим кругом вопросов, имеющих собственную медицинскую службу. Конечно, у таких организаций код ОКВЭД по стоматологии будет не основным. Поэтому моя позиция следующая - если даже этот код стоит, пусть даже на третьем или четвертом месте, то им должны предоставить льготы», - отметил он.
В список пострадавших отраслей правительство изначально внесло девять направлений, в том числе туризм, авиаперевозки, общепит, гостиницы, дополнительное образование. 13 апреля список дополнили стоматологической практикой и демонстрацией фильмов. Кроме того, в список по решению президента включат непродовольственный ретейл. Четыре крупнейших российских бизнес-объединения сочли список правительства недостаточным и попросили поддержать все отрасли экономики.
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