Власти поддержат бизнес, но не весь

Ряд российских компаний из отраслей, пострадавших от связанного с пандемий кризиса, может не получить государственную поддержку по формальным причинам из-за несповпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком правительства. В частности, с этой проблемы столкнулись гостиницы, стоматологические кабинеты и детские центры, пишет РБК.

Так, льготы распространяются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей. Однако многие предприниматели заявляют, что выбор ОКВЭД в качестве критерия для господдержки по сути лишает их возможности получить государственную помощь.