Власти поддержат бизнес, но не весь
Ряд предпринимателей столкнулись с проблемами получения господдержки по формальным причинам. В эфире НСН экономист Денис Ракша выразил опасения, что даже тем, кто может претендовать на получение помощи, денег не хватит.
Ряд российских компаний из отраслей, пострадавших от связанного с пандемий кризиса, может не получить государственную поддержку по формальным причинам из-за несповпадения кода деятельности в ЕГРЮЛ со списком правительства. В частности, с этой проблемы столкнулись гостиницы, стоматологические кабинеты и детские центры, пишет РБК.
Так, льготы распространяются только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых указанный в едином государственном реестре (ЕГРЮЛ) основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в правительственный список таких отраслей. Однако многие предприниматели заявляют, что выбор ОКВЭД в качестве критерия для господдержки по сути лишает их возможности получить государственную помощь.
Тем не менее, ранее в эфире НСН экономист Денис Ракша выражал опасения, что поддержка предприятий государством будет осуществляться выборочно и не коснется большинства компаний.
«Во-первых, поддержка будет оказана не всем компаниям малого и среднего бизнеса, а только из пострадавших отраслей. Это все обставлено определенными условиями. Дальше самое интересное. Неизвестно, сколько денег выделено на эти мероприятия. Если наше правительство выделит на поддержку этих отраслей сто миллиардов рублей, то этих денег просто не хватит. Второе - мы не знаем, какими еще формальными и неформальными требованиями будет обставлена возможность получить эти деньги. Когда компании из пострадавших отраслей пошли получать кредиты под 0%, заявки одобрили только десятой части из них. Все остальные не прошли по требованиям банков. Я боюсь, что точно также будет и здесь», - уточнил он.
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