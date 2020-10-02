В Москве не собираются вводить ограничения для продовольственных магазинов
Власти Москвы на данный момент не планируют вводить ограничительных мер для продовольственных магазинов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил глава департамента торговли у услуг Алексей Немерюк.
В среду Алексей Немерюк заявил, что в Москве за нарушение масочно-перчаточного режима были закрыты более 60 продуктовых магазинов.
Между тем, лидер ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский в беседе с НСН предложил дачный вариант самоизоляции граждан.
«Люди стараются переезжать за город, чтобы жить более уединенно. Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее. Главное оружие против вируса после прививки – это социальное дистанцирование. Конечно, строгий карантин у людей вызывает негатив. Особенно молодежь против, и это действительно проблема для них. Но если не хотите этого, то соблюдайте другие меры предосторожности», - сказал политик.
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