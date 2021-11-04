В мире рекордно подорожала еда

Мировые цены на еду показали рекордный рост. Они превысили показатель 2011 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Значение Индекса продовольственных цен, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее востребованные продовольственные товары, в октябре выросло до 133,2 пункта. Индекс превысил сентябрьский показатель на 3,9 процента.

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Эксперты отмечают рост цен на продукты третий месяц подряд. Так, индекс цен на растительное масло вырос на 9,6 процента — до 184,8 пункта, на молочную продукцию - до 120,7 пункта. При этом подорожание больше всего отразилось на обезжиренном сухом молоке и сливочном масле.

Цены на продукты растениеводства будут расти в большей степени, заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН.

«Растет мировой спрос на продукты растениеводства, зерновые культуры, это очень четко видно по ценообразованию. Меньшая составляющая – продукция молочного и мясного животноводства», - рассказал он.

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ФОТО: pixabay.com
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