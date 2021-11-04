В мире рекордно подорожала еда
Мировые цены на еду показали рекордный рост. Они превысили показатель 2011 года, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Значение Индекса продовольственных цен, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее востребованные продовольственные товары, в октябре выросло до 133,2 пункта. Индекс превысил сентябрьский показатель на 3,9 процента.
Эксперты отмечают рост цен на продукты третий месяц подряд. Так, индекс цен на растительное масло вырос на 9,6 процента — до 184,8 пункта, на молочную продукцию - до 120,7 пункта. При этом подорожание больше всего отразилось на обезжиренном сухом молоке и сливочном масле.
Цены на продукты растениеводства будут расти в большей степени, заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН.
«Растет мировой спрос на продукты растениеводства, зерновые культуры, это очень четко видно по ценообразованию. Меньшая составляющая – продукция молочного и мясного животноводства», - рассказал он.
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