В мире рекордно подорожала еда

Эксперты отмечают рост цен на продукты третий месяц подряд. Так, индекс цен на растительное масло вырос на 9,6 процента — до 184,8 пункта, на молочную продукцию - до 120,7 пункта. При этом подорожание больше всего отразилось на обезжиренном сухом молоке и сливочном масле.

Цены на продукты растениеводства будут расти в большей степени, заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин в пресс-центре НСН.

«Растет мировой спрос на продукты растениеводства, зерновые культуры, это очень четко видно по ценообразованию. Меньшая составляющая – продукция молочного и мясного животноводства», - рассказал он.

