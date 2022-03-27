В Минпромторге указали сроки перестройки логистики товаров

Потребуется от трех до шести месяцев на перестройку логистических цепочек по разным отраслям России. Москва переориентирует поставки в заинтересованные страны, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1».

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«Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы. Приобретают и поставляют нам продукцию», — цитирует министра Газета.ru.

Мантуров заверил, что в России не будет перебоев с поставками одежды. В России достаточно отечественных производителей, чьи товары, имея международные или английские названия, также поставляют за рубеж.

Также, по словам Мантурова, в России отсутствует ажиотажный спрос среди россиян на одежду и обувь.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что скидки в российские магазины вернутся через месяц-два, когда у населения серьезно упадут доходы, но на сегодняшний день у производителей нет стимула ускорять продажи.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияТоварыТорговляДенис Мантуров
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