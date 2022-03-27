В Минпромторге указали сроки перестройки логистики товаров

«Эта логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям, направлениям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы. Приобретают и поставляют нам продукцию», — цитирует министра Газета.ru.

Мантуров заверил, что в России не будет перебоев с поставками одежды. В России достаточно отечественных производителей, чьи товары, имея международные или английские названия, также поставляют за рубеж.

Также, по словам Мантурова, в России отсутствует ажиотажный спрос среди россиян на одежду и обувь.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что скидки в российские магазины вернутся через месяц-два, когда у населения серьезно упадут доходы, но на сегодняшний день у производителей нет стимула ускорять продажи.

