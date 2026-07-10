В Липецкой области открывают доступ к мониторингу наличия топлива на АЗС

В Липецкой области открывают доступ к двум системам мониторинга наличия бензина на автозаправочных станциях (АЗС) региона. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Первая система основана на данных волонтеров, которые предоставляют информацию с АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Тебойл» и «Газпром». Пока сервис работает только по Липецку, но в ближайшее время появится информация о состоянии заправок в муниципалитетах.

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Вторая система работает автоматически и агрегирует данные из независимых открытых источников, включая сервисы мониторинга АЗС и топливные платежные системы. Искусственный интеллект сводит все источники воедино и отсеивает противоречивые данные, информация оперативно обновляется на карте.

Артамонов отметил, что все сервисы работают в тестовом режиме. Для доступа к системам мониторинга рекомендуется пользоваться браузером «Яндекс» и сетями Wi-Fi.

Накануне Артамонов призвал нефтяников давать достоверную информацию о наличие топлива в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/
ТЕГИ:ТопливоАЗСБензинЛипецк

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