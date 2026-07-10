В Липецкой области открывают доступ к мониторингу наличия топлива на АЗС

В Липецкой области открывают доступ к двум системам мониторинга наличия бензина на автозаправочных станциях (АЗС) региона. Об этом губернатор региона Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Первая система основана на данных волонтеров, которые предоставляют информацию с АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Тебойл» и «Газпром». Пока сервис работает только по Липецку, но в ближайшее время появится информация о состоянии заправок в муниципалитетах.