В Венгрии появится орган для расследования коррупции времен Орбана

Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о создании нового органа для расследования коррупционных преступлений, предположительно совершенных во время правления Виктора Орбана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Новая структура получит название «Национальное управление по возврату и защите активов». Ведомство будет заниматься наиболее крупными делами, связанными с чиновниками и государственным имуществом, объединив полномочия прокуроров, полиции и финансовых следователей.