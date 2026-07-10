В Венгрии появится орган для расследования коррупции времен Орбана

Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о создании нового органа для расследования коррупционных преступлений, предположительно совершенных во время правления Виктора Орбана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Новая структура получит название «Национальное управление по возврату и защите активов». Ведомство будет заниматься наиболее крупными делами, связанными с чиновниками и государственным имуществом, объединив полномочия прокуроров, полиции и финансовых следователей.

Венгрия согласилась начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Управление сможет самостоятельно проводить расследования, предъявлять обвинения и обращаться в суд с требованием вернуть имущество государству, отмечает издание.

Данное предложение стало одной из самых масштабных институциональных реформ с момента прихода к власти нового венгерского премьера Петера Мадьяра в апреле 2026 года.

Между тем Мадьяр собрался наладить отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / OLIVIER HOSLET / EPA
ТЕГИ:ЕвропаКоррупцияВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры