В Венгрии появится орган для расследования коррупции времен Орбана
Правительство Венгрии внесло в парламент законопроект о создании нового органа для расследования коррупционных преступлений, предположительно совершенных во время правления Виктора Орбана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Новая структура получит название «Национальное управление по возврату и защите активов». Ведомство будет заниматься наиболее крупными делами, связанными с чиновниками и государственным имуществом, объединив полномочия прокуроров, полиции и финансовых следователей.
Управление сможет самостоятельно проводить расследования, предъявлять обвинения и обращаться в суд с требованием вернуть имущество государству, отмечает издание.
Данное предложение стало одной из самых масштабных институциональных реформ с момента прихода к власти нового венгерского премьера Петера Мадьяра в апреле 2026 года.
Между тем Мадьяр собрался наладить отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Ura.ru.
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