Минюст РФ признал экстремистской песню «Россия для кавказцев»

Также в реестр экстремистских материалов добавлены брошюра «Последний набор людей к Иегове. Из всех сатанинских вер и народов» и песня «Мглой Велимор» исполнителя «Велимор». Они включены на основании решений Томского областного суда от 30 апреля 2026 года и Мурманского областного суда от 21 мая текущего года соответственно.

В пятницу, 10 июля, Минюст также включил политолога Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов, сообщает 360.ru.

