Минюст РФ признал экстремистской песню «Россия для кавказцев»

Министерство юстиции Российской Федерации включило в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев» от исполнителя «Русня». Соответствующая запись появилась в реестре ведомства, передает ТАСС.

Продолжительность запрещенной композиции составляет около пяти минут десяти секунд. Основанием для внесения материала в список стало решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года.

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Также в реестр экстремистских материалов добавлены брошюра «Последний набор людей к Иегове. Из всех сатанинских вер и народов» и песня «Мглой Велимор» исполнителя «Велимор». Они включены на основании решений Томского областного суда от 30 апреля 2026 года и Мурманского областного суда от 21 мая текущего года соответственно.

В пятницу, 10 июля, Минюст также включил политолога Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов, сообщает 360.ru.

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ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
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