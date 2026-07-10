Минюст РФ признал экстремистской песню «Россия для кавказцев»
Министерство юстиции Российской Федерации включило в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев» от исполнителя «Русня». Соответствующая запись появилась в реестре ведомства, передает ТАСС.
Продолжительность запрещенной композиции составляет около пяти минут десяти секунд. Основанием для внесения материала в список стало решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года.
Также в реестр экстремистских материалов добавлены брошюра «Последний набор людей к Иегове. Из всех сатанинских вер и народов» и песня «Мглой Велимор» исполнителя «Велимор». Они включены на основании решений Томского областного суда от 30 апреля 2026 года и Мурманского областного суда от 21 мая текущего года соответственно.
В пятницу, 10 июля, Минюст также включил политолога Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов, сообщает 360.ru.
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