Британский политик назвал помешательством идею запретить «Машу и Медведя»

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал идею парламентариев запретить к показу в стране российский мультфильм «Маша и Медведь». Об этом политик заявил в комментарии РИА Новости.

По его словам, группа депутатов из разных партий, призывающих к запрету российского мультфильма, страдает синдромом помешательства на России. Кертен подчеркнул, что желание заблокировать абсолютно невинный мультфильм со здоровыми ценностями является абсурдом.