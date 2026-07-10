Британский политик назвал помешательством идею запретить «Машу и Медведя»

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал идею парламентариев запретить к показу в стране российский мультфильм «Маша и Медведь». Об этом политик заявил в комментарии РИА Новости.

По его словам, группа депутатов из разных партий, призывающих к запрету российского мультфильма, страдает синдромом помешательства на России. Кертен подчеркнул, что желание заблокировать абсолютно невинный мультфильм со здоровыми ценностями является абсурдом.

Британские парламентарии почти сутки смотрели мультфильм «Маша и Медведь»

Политик отметил, что гораздо лучше поощрять британских детей смотреть полезные семейные развлекательные программы из России, чем то, что предлагается в британских школах и на телевизионных экранах.

Группа депутатов из Великобритании 3 июля потребовала запретить показ в стране мультсериала «Маша и Медведь», в котором якобы есть мягкая форма российской пропаганды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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