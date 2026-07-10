Британский политик назвал помешательством идею запретить «Машу и Медведя»
Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал идею парламентариев запретить к показу в стране российский мультфильм «Маша и Медведь». Об этом политик заявил в комментарии РИА Новости.
По его словам, группа депутатов из разных партий, призывающих к запрету российского мультфильма, страдает синдромом помешательства на России. Кертен подчеркнул, что желание заблокировать абсолютно невинный мультфильм со здоровыми ценностями является абсурдом.
Политик отметил, что гораздо лучше поощрять британских детей смотреть полезные семейные развлекательные программы из России, чем то, что предлагается в британских школах и на телевизионных экранах.
Группа депутатов из Великобритании 3 июля потребовала запретить показ в стране мультсериала «Маша и Медведь», в котором якобы есть мягкая форма российской пропаганды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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