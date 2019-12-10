В Минприроды раскритиковали губернаторов из-за мусора

Кроме того, в ведомстве отмечают, что мусор вывозится ненадлежащим образом в 16 регионах: Алтайском и Красноярском краях, Курской, Магаданской, Новгородской, Новосибирской областях, Бурятии, Дагестане, Ингушетии и ряде других, сообщает Ura.ru.

Как уточняется в письме, уровень неплатежей за вывоз и утилизацию отходов со стороны юрлиц достигает 70%, что чревато прекращением оказания услуг по вывозу мусора, в том числе из-за банкротства региональных операторов. В связи с этим главам регионов предлагается провести информационную кампанию, которая позволила бы повысить уровень платежей за вывоз мусора. Кроме того, необходимо взять под контроль оборудование контейнерных площадок, ликвидировать задолженности бюджетных учреждений за вывоз мусора, а также предусмотреть возможные компенсации выпадающих доходов компаний.

Ранее в эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов подтвердил, что юрлица недоплачивают за вывоз мусора, а также назвал причины такого положения дел. «Это правда, к сожалению. На мой взгляд, за прошедшие 10 полных месяцев мы видим, что мусорная реформа состоялась, она запущена. Намечены «дорожные карты» по реализации реформы согласно паспорту нацпроекту «Экология». И уже понятно, какие шаги в какой период будут сделаны. Это плюс. А одним из минусов – их несколько, но наиболее жирные минусы – это работа региональных операторов с юрлицами.

