Мусорное наследство Михаила Меня

Стартовавшая в начале 2019 года и тут же забуксовавшая мусорная реформа предполагает, что вывозом, обработкой, обезвреживанием и захоронением отходов будут заниматься региональные мусорные операторы. Их деятельность должен курировать РЭО с предполагаемым оборотом до 75 млрд рублей в год. Оператор должен участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в сфере сбора и переработки мусора, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами. Также он занимается распределением денег на проекты по работе с мусором, - напоминает «Интерфакс».

Наследство, которое достанется Михаилу Меню, завидным не назовешь. Генпрокурор Юрий Чайка на летнем совещании, посвященном ходу мусорной реформы, приводил целый «букет» нарушений в сфере оборота отходов. В частности, по его словам,

«в 38 субъектах отсутствуют мусороперерабатывающие предприятия, а в 8 – мусоросжигательные заводы и сортировочные комплексы. Прокурорского реагирования потребовали допущенные нарушения конкурсных процедур при выборе регионального оператора и заключении с ним соглашений (Белгородская, Воронежская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тверская области). Массовый характер носят случаи непринятия органами местного самоуправления мер по ликвидации несанкционированных свалок. В половине субъектов региональные операторы не справляются с принятыми обязательствами по своевременному сбору и утилизации отходов. Фактически в каждом третьем регионе прокурорами пресекались нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу. Игнорируют требования законодательства и предприятия, которые занимаются транспортировкой и захоронением отходов. Повсеместно не проводится производственный и дозиметрический контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют разрешения и иные обязательные документы. Не соблюдаются технологии рекультивации полигонов», - указывал Юрий Чайка.

Необходимость смены руководителя «Российского экологического оператора» вице-премьер Алексей Гордеев объяснил тем, что масштаб задач по созданию новой системы обращения с мусором «помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями». По его словам, новый порядок сбора и переработки отходов должен быть понятен всем – «от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора».

