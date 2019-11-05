Бизнес-омбудсмен объяснил, почему юрлица не платят за вывоз мусора
В эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов заявил, что тарифы на вывоз мусора для юрлиц в сотни раз превышают ставки для граждан.
Неплатежи юридических лиц за вывоз отходов составляют 65-70%, тогда как неплательщиков среди рядовых граждан - не более 35%. Об этом заявил глава Российского экологического оператора (ППК РЭО) Денис Буцаев. В свою очередь, он предложил ужесточить ответственность бизнеса, чтобы мусорным операторам было проще взыскивать деньги с компаний.
В эфире НСН бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов подтвердил, что юрлица недоплачивают за вывоз мусора, а также назвал причины такого положения дел.
«Это правда, к сожалению. На мой взгляд, за прошедшие 10 полных месяцев мы видим, что мусорная реформа состоялась, она запущена. Намечены «дорожные карты» по реализации реформы согласно паспорту нацпроекту «Экология». И уже понятно, какие шаги в какой период будут сделаны. Это плюс. А одним из минусов – их несколько, но наиболее жирные минусы – это работа региональных операторов с юрлицами.
Зачастую тарифы отличаются в сотни раз. Именно поэтому идет недосбор оттуда. Не все юрлица согласны с тарифами, которые на них спускают региональные операторы. Здесь требуется непосредственное участие Российского экологического оператора (ППК РЭО) для того, чтобы эти отношения урегулировать. Вторая проблема – это неплатежи населения. Это два таких жирных минуса. В остальном же реформа идет, шагает планово», - заявил он.
Для борьбы с неплатежами Денис Буцаев, помимо ужесточения ответственности, предложил также вырабатывать новые формы работы с компаниями в плане заключения договоров. По его словам, зачастую юридические лица не желают заключать контракты с региональными операторами, и остается загадкой, куда они девают скопившийся у них мусор.
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