В Минфине заявили, что ключевая ставка начнет снижаться к концу 2024 года

Отмечается, что очередное (пятое по счету) повышение ключевой ставки — до 16% годовых — произошло 15 декабря. В начале года ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 7,5%.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ужесточать денежно-кредитную политику и поднимать ключевую ставку нужно было еще весной 2023 года.

