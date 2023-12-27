В Минфине заявили, что ключевая ставка начнет снижаться к концу 2024 года
27 декабря 202319:25
По оценке Министерства финансов, цикл снижения ключевой ставки начнется в России к концу 2024 года. Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков в эфире «РБК-ТВ».
Отмечается, что очередное (пятое по счету) повышение ключевой ставки — до 16% годовых — произошло 15 декабря. В начале года ключевая ставка ЦБ находилась на уровне 7,5%.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ужесточать денежно-кредитную политику и поднимать ключевую ставку нужно было еще весной 2023 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru