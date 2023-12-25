Глава ЦБ Набиуллина прокомментировала присуждение ей статуса «разрушитель года»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала присуждение ей изданием Politico звания «разрушитель года». Такой статус присвоен ей, в том числе, за то, что Россия приспособилась к санкциям.

По словам главы регулятора, есть соблазн оценивать успешное прохождение 2022 года и предполагать, что теперь нам «море по колено». Однако необходимо быть готовыми к усилению санкционного давления, предупредила Набиуллина в интервью РБК.

Так, глава ЦБ констатировала наличие проблем в финансовом секторе, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи. Также, по её словам, сохраняется проблема доверия к финансовому рынку из-за блокирования активов, закрытия информации эмитентами.

Politico в конце ноября включило Эльвиру Набиуллину в свой рейтинг самых влиятельных людей Европы за 2023 год. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», издание констатировало, что благодаря политике ЦБ Россия сумела предотвратить негативные последствия масштабных западных санкций.

