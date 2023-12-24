Набиуллина заявила о необходимости поднимать ключевую ставку ЦБ еще весной 2023 года
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявилв, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) и поднимать ключевую ставку нужно было начать еще весной. Также председатель ЦБ РФ предупредила об ужесточении ДКП и повышении ставки в июле, сообщает РБК.
По словам Набиуллиной, давление инфляции стало возрастать во второй половине года.
«И да, оглядываясь назад, мы понимаем, что денежно-кредитная политика была мягкой, и надо было повышать ставку раньше», — рассказала Набиуллина и уточнила, что это нужно было делать «например, весной».
Также председатель Центробанка отметила, что новые решения регулятора по ключевой ставки также будут зависеть от показателя инфляционных ожиданий населения и бизнеса.
Ранее сообщалось, что в декабре инфляционные ожидания россиян резко выросли, следует из опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru