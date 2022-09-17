В Минфине советуют конвертировать рубли не в валюту, а в импорт

Замминистра финансов Алексей Моисеев полагает, что покупка импортных товаров имеет смысл, потому что «нельзя быть уверенным в ритмических поставках чего бы то ни было» и слышал, что «люди так делают».

Издание отмечает, что россияне массово закупали дорогостоящую технику в кризисы 2008, 2014, 2020 годов и нынешнем марте. Покупка бытовой техники, электроники, мебели и драгоценностей – популярный способ хеджирования роста цен.

При этом эксперты напоминают, что подобные покупки позже сложно реализовать, и прогнозируют вероятное падение цен после подъема.

Импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, локдаунов и колебаний рубля, рассказал востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Продукция электроники и машиностроения – это 80% китайского импорта в Россию. За последнее время случился рост цен, и себестоимость этих товаров в самом Китае повысилась. Большая часть китайской логистики в Россию – это перевозки морем. Они также испытали рост цен из-за глобальной инфляции. Также очень сильный удар локдаунов, которые были нанесены не только по портовой инфраструктуре, но и по трансграничным сухопутным КПП. Были простои и задержки грузов. Третий момент – произошло СВО и колебание рубля. Многие игроки заморозили на время свою экономическую активность и захотели дождаться стабилизации курса рубля, что и произошло», - сказал Вавилов.

