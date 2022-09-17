В Минфине советуют конвертировать рубли не в валюту, а в импорт
В Минфине РФ соотечественникам рекомендуют не покупать валюту недружественных стран за рубли, а приобретать дорогостоящие импортные товары, которые могут стать дефицитными. При этом не следует подобный механизм воспринимать как инвестиции, пишут «Известия».
Замминистра финансов Алексей Моисеев полагает, что покупка импортных товаров имеет смысл, потому что «нельзя быть уверенным в ритмических поставках чего бы то ни было» и слышал, что «люди так делают».
Издание отмечает, что россияне массово закупали дорогостоящую технику в кризисы 2008, 2014, 2020 годов и нынешнем марте. Покупка бытовой техники, электроники, мебели и драгоценностей – популярный способ хеджирования роста цен.
При этом эксперты напоминают, что подобные покупки позже сложно реализовать, и прогнозируют вероятное падение цен после подъема.
Импорт китайских товаров в Россию сократился из-за подорожания логистики, инфляции на глобальном рынке, локдаунов и колебаний рубля, рассказал востоковед Николай Вавилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Продукция электроники и машиностроения – это 80% китайского импорта в Россию. За последнее время случился рост цен, и себестоимость этих товаров в самом Китае повысилась. Большая часть китайской логистики в Россию – это перевозки морем. Они также испытали рост цен из-за глобальной инфляции. Также очень сильный удар локдаунов, которые были нанесены не только по портовой инфраструктуре, но и по трансграничным сухопутным КПП. Были простои и задержки грузов. Третий момент – произошло СВО и колебание рубля. Многие игроки заморозили на время свою экономическую активность и захотели дождаться стабилизации курса рубля, что и произошло», - сказал Вавилов.
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