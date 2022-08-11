Дутая цифра: Рост онлайн-трат россиян объяснили высокой инфляцией

По словам Ивана Федякова, ключевым фактором, повлиявшим на рост интернет-торговли в этом году, стали события после 24 февраля:

«Большое количество западных торговых сетей объявили либо об уходе из России, либо о приостановке работы магазинов. При этом спрос на их продукцию никуда не ушёл и остаётся на достаточно высоком уровне, поэтому многие потребители обратились к покупкам через интернет. Кроме того, торговые центры в целом испытывают сейчас очень большие проблемы. Люди меньше их посещают, снижение трафика достигает 25 – 30%. При этом спрос частично также переориентировался на покупки через интернет».

Согласно данным АКИТ, в первые шесть месяцев этого года 75% всех покупок в интернете приходятся на топ-5 популярных товаров. Это мелкая бытовая техника, кухонные принадлежности, стройматериалы и украшения для дома.

В категории «одежда и обувь» самыми популярными стали женские туфли и вся женская одежда. В категории «продукты» — бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб. Продукты из магазинов заказывали в 6,6 раз чаще, чем готовую еду из кафе и ресторанов.

