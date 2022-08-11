Дутая цифра: Рост онлайн-трат россиян объяснили высокой инфляцией
Глава агентства Infoline Иван Федяков призвал учитывать подорожание товаров в статистике данных роста интернет-торговли на 43%.
Цифра роста трат россиян на покупки в интернете на 43% не отражает реальное положение вещей, поскольку не учитывает инфляционную составляющую, заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщила, что траты россиян на покупки в интернете в первом полугодии выросли на 43% по сравнению с тем же периодом 2021 года и достигли 2,3 триллиона рублей. Причём, 2,2 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины.
«АКИТ даёт данные по темпам в абсолютных величинах, без учёта роста цен. Розничный товарооборот правильно считать в физической массе – штуках, литрах, килограммах. Если от этих 43% отнять не менее 20% инфляцию, например, в технике, будет видно, что количество продаж смартфонов, планшетов, ноутбуков вообще не выросло, а находится на прошлогоднем уровне из-за того, что цены поднялись в среднем на те же 30 – 40%. В онлайне инфляция значительно больше, поскольку на сегмент продуктов питания, которые подорожали меньше, там приходится только 10% от всего объема продаж, в то время как в физической рознице – половина. Это нужно учитывать. В целом, в этом году динамика будет ниже прошлогодней», - подчеркнул эксперт.
По словам Ивана Федякова, ключевым фактором, повлиявшим на рост интернет-торговли в этом году, стали события после 24 февраля:
«Большое количество западных торговых сетей объявили либо об уходе из России, либо о приостановке работы магазинов. При этом спрос на их продукцию никуда не ушёл и остаётся на достаточно высоком уровне, поэтому многие потребители обратились к покупкам через интернет. Кроме того, торговые центры в целом испытывают сейчас очень большие проблемы. Люди меньше их посещают, снижение трафика достигает 25 – 30%. При этом спрос частично также переориентировался на покупки через интернет».
Согласно данным АКИТ, в первые шесть месяцев этого года 75% всех покупок в интернете приходятся на топ-5 популярных товаров. Это мелкая бытовая техника, кухонные принадлежности, стройматериалы и украшения для дома.
В категории «одежда и обувь» самыми популярными стали женские туфли и вся женская одежда. В категории «продукты» — бананы, яблоки, молоко, сыр, картофель и хлеб. Продукты из магазинов заказывали в 6,6 раз чаще, чем готовую еду из кафе и ресторанов.
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