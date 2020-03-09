В Минфине рассказали, на сколько лет россиянам хватит средств при падении цены на нефть

Средств Фонда национального благосостояния достаточно, чтобы компенсировать выпадающие доходы от падения цен на нефть до 25-30 долларов в течение 6-10 лет. Об этом заявили в Минфине

ФНБ накопил к 1 марта 10,1 трлн рублей. Эти ликвидные средства гарантируют исполнение всех обязательств государства и сохранения макростабильности при устойчиво низких ценах на нефть, цитирует ТАСС официальное сообщение финансового ведомства.

«В случае сохранения устойчиво низких цен (на нефть – прим. НСН) гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 США за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)», - сообщает Минфин.