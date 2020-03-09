В Минфине рассказали, на сколько лет россиянам хватит средств при падении цены на нефть
Средств Фонда национального благосостояния достаточно, чтобы компенсировать выпадающие доходы от падения цен на нефть до 25-30 долларов в течение 6-10 лет. Об этом заявили в Минфине
ФНБ накопил к 1 марта 10,1 трлн рублей. Эти ликвидные средства гарантируют исполнение всех обязательств государства и сохранения макростабильности при устойчиво низких ценах на нефть, цитирует ТАСС официальное сообщение финансового ведомства.
«В случае сохранения устойчиво низких цен (на нефть – прим. НСН) гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 США за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)», - сообщает Минфин.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН рассказал, почувствуют ли рядовые россияне на себе падение цен на нефть.
«Падение цены на нефть до 42 долларов за баррель на гражданах РФ не скажется никак, если они не собираются получать дивиденды от крупных нефтяных компаний. Если они живут на бюджет или около бюджета, на них это не повлияет никак, потому что все деньги, которые государство получает от цены на нефть свыше 42,2 долларов за баррель остаются в бюджете и никому не достаются. Это правило абсолютно гнусно и омерзительное, но в данном случае оно работает. То есть, не надо дергаться – падение цен на нефть – это не про нас», - успокоил собеседник НСН.
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