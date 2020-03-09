Евро и доллар взлетели после обрушения цен на нефть

Напомним, что цены нефти марки Brent в понедельник, 9 марта, упала на 14 долларов, подешевев на 31%, а нефть марки WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.

Столь стремительное падение цен на нефть было вызвано провалом переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. Стороны не смогли согласовать новые параметры соглашения и продлить действующие договоренности. С 1 апреля 2020 года все обязательства участников соглашения по ограничению добычи нефти аннулируются.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН похвалил министра энергетики РФ Александра Новака за отказ в сделке ОПЕК+. Эксперт считает, что Россия приняла правильное решение, сделав ставку на сохранение доли нефтяного рынка, а не цены на сырье.

«Российская Федерация приняла решение, что Саудовская Аравия показала себя партнером, который не хочет договариваться, а хочет диктовать. У нас возобладала точка зрения, что выгоднее не доход, а доля в нефтяном рынке. Когда мы сокращаем добычу, мы просто отдаем свою долю американской сланцевой нефти и шельфовой нефти Бразилии. Там у нас друзей нет, поэтому – с какой стати мы будем их кормить, отдавая долю рынка?», - сказал он.

