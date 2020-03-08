Делягин: В ситуации с ОПЕК важнее доля рынка, а не доход от нефти

Саудовская Аравия приняла решение увеличить объемы добычи нефти после неудачных переговоров в Вене 6 марта о регулировании добычи с апреля. Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.

Эксперты издания отмечают, что действия Саудовской Аравии «повергнут рынки в хаос», особенно учитывая отрицательное экономическое влияние коронавируса COVID-19, уточняют «Известия».

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН похвалил министра энергетики РФ Александра Новака за отказ в сделке ОПЕК+. Эксперт считает, что Россия приняла правильное решение, сделав ставку на сохранение доли нефтяного рынка, а не цены на сырье.

«Российская Федерация приняла решение, что Саудовская Аравия показала себя партнером, который не хочет договариваться, а хочет диктовать. У нас возобладала точка зрения, что выгоднее не доход, а доля в нефтяном рынке. Когда мы сокращаем добычу, мы просто отдаем свою долю американской сланцевой нефти и шельфовой нефти Бразилии. Там у нас друзей нет, поэтому – с какой стати мы будем их кормить, отдавая долю рынка?

Когда ОПЕК заключала сделку, логика была другой, потому что была другая ситуация в мире – логика картеля. Но практика показала, что, что этой логикой воспользовались американцы и бразильцы. У нас впереди глобальная депрессия и действия российских властей показывает, что, если они не понимают, то ощущают – регулярность получения дохода важнее сумм. Это верно и для страны, и для семьи. То, что Россия сохраняет себе долю рынка, мы, грубо говоря, обеспечиваем себе регулярный доход. Так что Новак (Александр, министр энергетики РФ - прим. НСН) сделал все правильно. Странно хвалить членов правительства, но приходится!» - пошутил эксперт.