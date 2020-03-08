Делягин: В ситуации с ОПЕК важнее доля рынка, а не доход от нефти
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире в эфире НСН объяснил, почему россиянам не надо беспокоиться о падении цен на нефть.
Саудовская Аравия приняла решение увеличить объемы добычи нефти после неудачных переговоров в Вене 6 марта о регулировании добычи с апреля. Страны-участники ОПЕК и Россия не смогли прийти к единому мнению, и сделка не была ратифицирована, сообщает Bloomberg.
Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Эксперты издания отмечают, что действия Саудовской Аравии «повергнут рынки в хаос», особенно учитывая отрицательное экономическое влияние коронавируса COVID-19, уточняют «Известия».
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН похвалил министра энергетики РФ Александра Новака за отказ в сделке ОПЕК+. Эксперт считает, что Россия приняла правильное решение, сделав ставку на сохранение доли нефтяного рынка, а не цены на сырье.
«Российская Федерация приняла решение, что Саудовская Аравия показала себя партнером, который не хочет договариваться, а хочет диктовать. У нас возобладала точка зрения, что выгоднее не доход, а доля в нефтяном рынке. Когда мы сокращаем добычу, мы просто отдаем свою долю американской сланцевой нефти и шельфовой нефти Бразилии. Там у нас друзей нет, поэтому – с какой стати мы будем их кормить, отдавая долю рынка?
Когда ОПЕК заключала сделку, логика была другой, потому что была другая ситуация в мире – логика картеля. Но практика показала, что, что этой логикой воспользовались американцы и бразильцы. У нас впереди глобальная депрессия и действия российских властей показывает, что, если они не понимают, то ощущают – регулярность получения дохода важнее сумм. Это верно и для страны, и для семьи. То, что Россия сохраняет себе долю рынка, мы, грубо говоря, обеспечиваем себе регулярный доход. Так что Новак (Александр, министр энергетики РФ - прим. НСН) сделал все правильно. Странно хвалить членов правительства, но приходится!» - пошутил эксперт.
Экономист рассказал, почувствуют ли рядовые россияне на себе падение цен на нефть.
«Падение цены на нефть до 42 долларов за баррель на гражданах РФ не скажется никак, если они не собираются получать дивиденды от крупных нефтяных компаний. Если они живут на бюджет или около бюджета, на них это не повлияет никак, потому что все деньги, которые государство получает от цены на нефть свыше 42,2 долларов за баррель остаются в бюджете и никому не достаются. Это правило абсолютно гнусно и омерзительное, но в данном случае оно работает. То есть, не надо дергаться – падение цен на нефть – это не про нас», - успокоил собеседник НСН.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН рассказал, почему новая цена на нефть не устроит ни одну страну. Эксперт предположил, что страны-участницы ОПЕК+ и Россия вернутся за стол переговоров.
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