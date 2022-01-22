В Минфине рассчитывают на принятие законопроекта о корректировке демпфера в текущую сессию

«В весеннюю сессию мы планируем, что такие изменения будут приняты, если правительством будут одобрены наши совместные предложения с Минэнерго по корректировке демпфера», - отметил Сазонов.

Он отметил, что параметры поправок топливного демпфера еще обсуждаются. Планируется, что индексация условной цены топлива произойдет 1 июля 2022 года.

«Дата: это скорее всего будет 1 июля, а конкретные параметры мы обсуждаем с Минэнерго», - пояснил собеседник агентства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала ряд предложений по регулированию рынка топлива для стабилизации цен на зимний дизель. В частности, предложения ФАС касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера.

