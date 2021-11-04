Кабмин РФ рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива

Чтобы сохранить стабильность на рынке в 2022 году, кабмин рассмотрит новые меры. Вице-премьер Александр Новак поручил провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на предстоящий год. Также он распорядился рассмотреть возможность последующего расширения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

Ранее директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников заявил, что водителям стоит выбирать топливо с тем октановым числом, которое указал в инструкции производитель автомобиля.

