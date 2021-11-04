Кабмин РФ рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива

Динамика роста цен на автозаправках России к середине четвертого квартала находится на уровне расчетной инфляции, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Бензина на АЗС активно дорожает по всей России

Чтобы сохранить стабильность на рынке в 2022 году, кабмин рассмотрит новые меры. Вице-премьер Александр Новак поручил провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на предстоящий год. Также он распорядился рассмотреть возможность последующего расширения биржевых нормативов по бензину и дизельному топливу на 1 процентный пункт.

Ранее директор по сервису и запасным частям «Авилон Volkswagen» Константин Епанешников заявил, что водителям стоит выбирать топливо с тем октановым числом, которое указал в инструкции производитель автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ТопливоАЗС
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