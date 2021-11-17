ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала ряд предложений по регулированию рынка топлива для стабилизации цен на зимний дизель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
В частности, предложения ФАС касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера. Кроме того, ведомство предлагает увеличить норматив продажи зимнего дизеля на бирже с 7,5% до 10%, чтобы «создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель», отмечает RT.
Накануне цена зимнего дизеля обновила исторический рекорд, составив 61,528 тысячи рублей за тонну.
Ранее в Российском топливном союзе (РТС) предложили запретить экспорт морозостойкого дизельного топлива, напоминает Ura.ru. В союзе выразили обеспокоенность объемами предложения зимнего дизеля и рисками его нехватки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+36 818 / сут.
Умерли
258 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+33 891 / сут.
- ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо
- На Украине рассказали о плане США по остановке «Северного потока-2»
- СМИ: Шесть стран НАТО вошли в топ-10 получателей секретного экспорта из России
- В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
- Российские туроператоры предупредили об угрозе банкротства более 60% отрасли
- Россия сократила объем вложений в госбумаги США
- Названы критерии для отбора архитекторов города Спутник
- Гинцбург порекомендовал переболевшим вакцинироваться «Спутником Лайт»
- Сенаторы предложили лишать дипломов врачей, отговаривающих от вакцинации
- Врачи сочли нецелесообразным лечение Саакашвили в тюремной больнице
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru