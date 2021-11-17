ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо

В частности, предложения ФАС касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера. Кроме того, ведомство предлагает увеличить норматив продажи зимнего дизеля на бирже с 7,5% до 10%, чтобы «создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель», отмечает RT.

Накануне цена зимнего дизеля обновила исторический рекорд, составив 61,528 тысячи рублей за тонну.

Ранее в Российском топливном союзе (РТС) предложили запретить экспорт морозостойкого дизельного топлива, напоминает Ura.ru. В союзе выразили обеспокоенность объемами предложения зимнего дизеля и рисками его нехватки.

