ФАС разработала предложения по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала ряд предложений по регулированию рынка топлива для стабилизации цен на зимний дизель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Кабмин РФ рассмотрит меры для сохранения стабильности на рынке топлива

В частности, предложения ФАС касаются увеличения объема продаж на бирже, сокращения суррогата, оптимизации перевозки топлива и корректировки демпфера. Кроме того, ведомство предлагает увеличить норматив продажи зимнего дизеля на бирже с 7,5% до 10%, чтобы «создать запас прочности в период повышенного спроса на зимний дизель», отмечает RT.

Накануне цена зимнего дизеля обновила исторический рекорд, составив 61,528 тысячи рублей за тонну.

Ранее в Российском топливном союзе (РТС) предложили запретить экспорт морозостойкого дизельного топлива, напоминает Ura.ru. В союзе выразили обеспокоенность объемами предложения зимнего дизеля и рисками его нехватки.

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ФОТО: РИА Новости
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