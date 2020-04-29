В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности

Стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. При этом апрель, по его словам, может оказаться самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности, поскольку спрос уже упал с более чем 100 млн баррелей в сутки до 70-80, подчеркивает Газета.ру. Министр добавил, что главная проблема нефтяного рынка в настоящий момент – это падение спроса на фоне пандемии коронавируса.

Новак уверен, что прояснения ситуации на рынке стоит ждать в мае-июне – в это время многие страны начнут восстанавливать экономики и отказываться от карантина, введенного из-за угрозы распространения COVID-19, отмечают Известия. Стабилизация же должна произойти к концу года, поскольку сокращения запасов в хранилищах ожидается уже во втором полугодии 2020-го.