В Минэнерго назвали самый тяжелый месяц за всю историю нефтяной промышленности
Стабилизации цен на нефть стоит ожидать к концу 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак. При этом апрель, по его словам, может оказаться самым тяжелым месяцем за всю историю нефтяной промышленности, поскольку спрос уже упал с более чем 100 млн баррелей в сутки до 70-80, подчеркивает Газета.ру. Министр добавил, что главная проблема нефтяного рынка в настоящий момент – это падение спроса на фоне пандемии коронавируса.
Новак уверен, что прояснения ситуации на рынке стоит ждать в мае-июне – в это время многие страны начнут восстанавливать экономики и отказываться от карантина, введенного из-за угрозы распространения COVID-19, отмечают Известия. Стабилизация же должна произойти к концу года, поскольку сокращения запасов в хранилищах ожидается уже во втором полугодии 2020-го.
Ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надёжной и универсальной вакцины против коронавируса. По его мнению, котировки отыграют весеннее падение уже в этом году.
Между тем, вакцина от коронавируса должна появиться, так или иначе, до конца года. Однако пока не ясно, потребуется ли ее регулярное применение. Об этом заявил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.
Он отметил, что сейчас интенсивные разработки в этом направлении ведутся как за границей, так и России сразу в нескольких институтах.
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