«Позитив не проглядывается». Аналитик о ценах на нефть
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин сообщил НСН, что из-за отсутствия хороших новостей на нефтяном рынке, в ближайшие месяцы не стоит ожидать значительного роста цен на нефть.
Стоимость нефти на мировых рынках снова начала стремительно падать. Так, цена на июньский фьючерс марки Brent на торгах на лондонской бирже ICE 27 апреля, опустилась почти на 7%, а марки WTI – более чем на 15%.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил тенденцию падения цены на нефть ожиданиями рынка и отметил, что главная неопределённость, которая может сегодня повлиять на цену барреля нефти – возможность продления карантина после 30 апреля в ряде стран.
«Рынок сейчас ждёт начала мая, когда начнётся реализация соглашения ОПЕК+. Последней позитивной новостью на прошлой неделе было то, что ряд стран членов ОПЕК уже начали постепенно снижать добычу нефти, чтобы к 1 мая прийти уже к тем цифрам, которые были зафиксированы. Об этом заявили Кувейт и Саудовская Аравия, что несколько поддержало рынок, и он не провалился ниже $20 за баррель. С точки зрения негативных новостей, почти всё уже было сказано и самая большая неопределённость на счёт продления карантина по отдельным странам после 30 апреля. Сейчас все ждут. Даже размер колебаний цены на нефть, говорит о том, что рынок в ожидании», - сообщил эксперт.
Кроме того, он предупредил, что даже при вступлении в силу сделки ОПЕК+ не стоит ожидать скачка цен на нефть и, в целом, их роста в ближайшие месяцы.
«Всё что должно было случиться, уже было заложено в цену. Тут другой вопрос – если мы увидим, что сделка не реализуется или кто-то не идёт по намеченным планам, тогда мы можем увидеть движение цен вниз. Также негативно могут повлиять заявления, что ситуация с распространением коронавируса где-то усугубляется и сроки по карантинным мерам продлеваются. Позитива яркого не видится и взрывного роста в ближайшие месяцы ожидать не приходиться», - добавил Пикин.
Ранее экономисты Deutsche Bank Пётр Сидоров и Кристиан Ветошка дали прогноз, что после покупки Минфином контрольного пакета акций Сбербанка, ликвидная часть Фонда национального благосостояния составит 9 триллионов рублей и, при цене на нефть на уровне $15 за баррель, этих резервов хватит на покрытие дефицита нефтегазовых доходов примерно в течение двух лет, сообщает РБК.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН поставил под сомнение реалистичность такого сценария.
«Это чисто технический расчёт. У них в том же самом обзоре есть другие сценарии — например, если нефть будет по 30, то этих средств хватит на шесть лет. Тут всё просто. Есть бюджетное правило, в соответствии с которым расходуется Фонд национального благосостояния. Смысл всех этих расчётов состоит в том, что когда цена нефти ниже цены отсечения, то есть $42,5, из ФНБ берутся деньги ровно на ту сумму, которой не хватает до цены отсечения. Все прекрасно понимают, что шансов на то, что нефть будет стоить в среднем $15 в течение двух лет, не очень много. Поэтому в качестве одного их теоретических вариантов его (этот сценарий — прим. НСН) рассмотреть можно, но не более того», - сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- Путин за усиление наказания за пожары из-за незаконных рубок леса
- Индекс самоизоляции в Москве опустился до 2,9
- Министр предупредил Путина об адской жаре летом 2020 года
- ВОЗ: Темпы прироста заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге заметно снижаются
- «Шокирована безграмотностью!» Арбатова ответила Долиной на критику феминизма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru