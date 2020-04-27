«Позитив не проглядывается». Аналитик о ценах на нефть

«Рынок сейчас ждёт начала мая, когда начнётся реализация соглашения ОПЕК+. Последней позитивной новостью на прошлой неделе было то, что ряд стран членов ОПЕК уже начали постепенно снижать добычу нефти, чтобы к 1 мая прийти уже к тем цифрам, которые были зафиксированы. Об этом заявили Кувейт и Саудовская Аравия, что несколько поддержало рынок, и он не провалился ниже $20 за баррель. С точки зрения негативных новостей, почти всё уже было сказано и самая большая неопределённость на счёт продления карантина по отдельным странам после 30 апреля. Сейчас все ждут. Даже размер колебаний цены на нефть, говорит о том, что рынок в ожидании», - сообщил эксперт.

Кроме того, он предупредил, что даже при вступлении в силу сделки ОПЕК+ не стоит ожидать скачка цен на нефть и, в целом, их роста в ближайшие месяцы.

«Всё что должно было случиться, уже было заложено в цену. Тут другой вопрос – если мы увидим, что сделка не реализуется или кто-то не идёт по намеченным планам, тогда мы можем увидеть движение цен вниз. Также негативно могут повлиять заявления, что ситуация с распространением коронавируса где-то усугубляется и сроки по карантинным мерам продлеваются. Позитива яркого не видится и взрывного роста в ближайшие месяцы ожидать не приходиться», - добавил Пикин.

Ранее экономисты Deutsche Bank Пётр Сидоров и Кристиан Ветошка дали прогноз, что после покупки Минфином контрольного пакета акций Сбербанка, ликвидная часть Фонда национального благосостояния составит 9 триллионов рублей и, при цене на нефть на уровне $15 за баррель, этих резервов хватит на покрытие дефицита нефтегазовых доходов примерно в течение двух лет, сообщает РБК.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН поставил под сомнение реалистичность такого сценария.

«Это чисто технический расчёт. У них в том же самом обзоре есть другие сценарии — например, если нефть будет по 30, то этих средств хватит на шесть лет. Тут всё просто. Есть бюджетное правило, в соответствии с которым расходуется Фонд национального благосостояния. Смысл всех этих расчётов состоит в том, что когда цена нефти ниже цены отсечения, то есть $42,5, из ФНБ берутся деньги ровно на ту сумму, которой не хватает до цены отсечения. Все прекрасно понимают, что шансов на то, что нефть будет стоить в среднем $15 в течение двух лет, не очень много. Поэтому в качестве одного их теоретических вариантов его (этот сценарий — прим. НСН) рассмотреть можно, но не более того», - сказал он.

