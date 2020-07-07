В Минэкономразвития опровергли сообщения о резком падении доходов россиян

В Минэкономразвития РФ опровергло данные о резком падении доходов россиян. На сайте министерства отмечается, что данные Росстата будут предоставлены позже, однако потребительский спрос, который является одним из основных индикаторов доходов населения, демонстрирует рост с мая.

Таким образом в Минэкономразвития прокомментировало данные совместного исследования, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». Согласно его результатам, у 45% респондентов среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей. В то время, как в конце февраля – начале марта, до введения основных ограничений из-за COVID-19 и режима самоизоляции, эта доля составляла чуть более 38%.

Опрос: Каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода

Кроме того, в Минэкономразвития подчеркнули, что информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля.

Ранее НСН писала, что в Кремле усомнились в корректности результатов проведенного опроса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для опроса была сделана далеко не самая большая выборка. И на её основе делать выводы на федеральном уровне некорректно. В остальном, как подчеркнул пресс-секретарь президента, в Кремле «просто не знакомы с таким исследованием», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Сысоев
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