В Минэкономразвития опровергли сообщения о резком падении доходов россиян

В Минэкономразвития РФ опровергло данные о резком падении доходов россиян. На сайте министерства отмечается, что данные Росстата будут предоставлены позже, однако потребительский спрос, который является одним из основных индикаторов доходов населения, демонстрирует рост с мая.

Таким образом в Минэкономразвития прокомментировало данные совместного исследования, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». Согласно его результатам, у 45% респондентов среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей. В то время, как в конце февраля – начале марта, до введения основных ограничений из-за COVID-19 и режима самоизоляции, эта доля составляла чуть более 38%.