В Минэкономразвития опровергли сообщения о резком падении доходов россиян
В Минэкономразвития РФ опровергло данные о резком падении доходов россиян. На сайте министерства отмечается, что данные Росстата будут предоставлены позже, однако потребительский спрос, который является одним из основных индикаторов доходов населения, демонстрирует рост с мая.
Таким образом в Минэкономразвития прокомментировало данные совместного исследования, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». Согласно его результатам, у 45% респондентов среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей. В то время, как в конце февраля – начале марта, до введения основных ограничений из-за COVID-19 и режима самоизоляции, эта доля составляла чуть более 38%.
Кроме того, в Минэкономразвития подчеркнули, что информацию о доходах населения во втором квартале 2020 года Росстат представит 17 июля.
Ранее НСН писала, что в Кремле усомнились в корректности результатов проведенного опроса. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для опроса была сделана далеко не самая большая выборка. И на её основе делать выводы на федеральном уровне некорректно. В остальном, как подчеркнул пресс-секретарь президента, в Кремле «просто не знакомы с таким исследованием», отмечает Ura.ru.
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