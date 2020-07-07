Опрос: Каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода

Каждый пятый россиянин с начала пандемии COVID-19 столкнулся со значительным падением доходов, а каждый десятый полностью лишился заработка. Об этом говорят данные совместного опроса, проведённого СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива».

Как отмечает РБК, ссылаясь на исследование, доля респондентов со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. При этом уменьшился процент россиян с ежемесячным доходом выше 15 тысяч: в феврале их было чуть более 61%, к июню таких граждан стало около 55%, отмечает Газета.ру. Между тем, доля наших соотечественников с доходом от 50 до 100 тысяч рублей уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%, отмечает RT.