Опрос: Каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода
Каждый пятый россиянин с начала пандемии COVID-19 столкнулся со значительным падением доходов, а каждый десятый полностью лишился заработка. Об этом говорят данные совместного опроса, проведённого СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива».
Как отмечает РБК, ссылаясь на исследование, доля респондентов со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. При этом уменьшился процент россиян с ежемесячным доходом выше 15 тысяч: в феврале их было чуть более 61%, к июню таких граждан стало около 55%, отмечает Газета.ру. Между тем, доля наших соотечественников с доходом от 50 до 100 тысяч рублей уменьшилась вдвое — с 7,6% до 3,5%, отмечает RT.
Между тем, ранее НСН писала, что семьям в России для гарантии «нормального» уровня жизни в среднем необходимо 85 тысяч 700 рублей в месяц. Об этом стало известно в ходе опроса, проведенного холдингом Romir. Речь идет о семье, состоящей из трех человек, двое из которых имеют работу.
Каждый пятый респондент заявил величину желаемого дохода в 90-120 тысяч рублей. 18% опрошенных согласились на бюджет в размере 45-60 тысяч рублей в месяц.
Как отмечает Ura.ru, 11% опрошенных граждан признались, что для обеспечения хорошего уровня жизни им необходимо на семью больше 120 тысяч рублей. При этом одному проценту респондентов хватит меньше 20 тысяч.
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