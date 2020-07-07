Песков усомнился, что почти половина россиян выживает на 15 тысяч рублей
В Кремле усомнились в корректности результатов совместного опроса, проведенного компанией «Росгосстрах жизнь» и центром социального проектирования «Платформа». Согласно ему, почти половина россиян (а именно 45%) живет на 15 тысяч рублей в месяц. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для опроса была сделана далеко не самая большая выборка. И на её основе делать выводы на федеральном уровне некорректно. В остальном, как подчеркнул пресс-секретарь президента, в Кремле «просто не знакомы с таким исследованием», пишут «Известия».
При этом, Песков отметил, что борьба с бедностью в стране — одна из приоритетных задач российский властей, отмечает Ura.ru.
Напомним, согласно результатам представленного ранее опроса, доля россиян с доходами ниже 15 тыс. рублей выросла до 44,6%. В феврале этот показатель чуть превышал 38%.
Между тем, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, то считает слишком маленьким годовой доход россиян, имея в виду среднюю по стране заработную плату. На это она обратила внимание в телепрограмме «Познер» на Первом канале.
По словам Голиковой, средняя зарплата в 47 с небольшим тысяч рублей в месяц лишком мало. Кроме того, она отметила, что, по данным Федеральной налоговой службы, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», наоборот совсем невелико, передает РИА ФАН.
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