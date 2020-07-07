Песков усомнился, что почти половина россиян выживает на 15 тысяч рублей

В Кремле усомнились в корректности результатов совместного опроса, проведенного компанией «Росгосстрах жизнь» и центром социального проектирования «Платформа». Согласно ему, почти половина россиян (а именно 45%) живет на 15 тысяч рублей в месяц. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для опроса была сделана далеко не самая большая выборка. И на её основе делать выводы на федеральном уровне некорректно. В остальном, как подчеркнул пресс-секретарь президента, в Кремле «просто не знакомы с таким исследованием», пишут «Известия».

При этом, Песков отметил, что борьба с бедностью в стране — одна из приоритетных задач российский властей, отмечает Ura.ru.

Напомним, согласно результатам представленного ранее опроса, доля россиян с доходами ниже 15 тыс. рублей выросла до 44,6%. В феврале этот показатель чуть превышал 38%.