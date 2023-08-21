СМИ: БРИКС может обсудить проведение торговых операций в нацвалютах
Лидеры стран БРИКС могут обсудить перспективу выполнения торговых операций между собой в национальных валютах, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По их словам, вместо более широкого продвижения к дедолларизации БРИКС может сосредоточиться на поиске соглашения о том, что члены организации должны все чаще осуществлять торговые операции друг с другом в своих местных валютах. При этом единая валюта не стоит на повестке дня, несмотря на растущее недовольство доминированием доллара США среди членов.
Как стало известно ранее китайские власти поддерживают процесс расширения БРИКС и приветствует вступление новых стран в объединение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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