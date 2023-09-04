Эрдоган заявил Путину о важности перехода на нацвалюты в торговле с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным назвал важным переход на национальные валюты между двумя странами.

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На переговорах, уточнил турецкий лидер, встретятся главы центральных банков России и Турции, что важно «с точки зрения шага в сторону перехода на национальные валюты в двусторонних отношениях».

Ранее Эрдоган выразил поблагодарил Россию за помощь в ликвидации лесных пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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