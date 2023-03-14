В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки
Зерновая сделка в стамбульском формате, как и предполагалось, продлена, кроме того, подтверждён ее пакетный характер. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
При этом он подчеркнул, что Москва намерена и дальше добиваться снятия всех ограничений для поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Таким образом, переговоры по сделке не прерываются.
Ранее стало известно, что зерновую инициативу могут пролонгировать на нынешних условиях на 60 дней при отсутствии форс-мажорных обстоятельств. Сроки оговариваются.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя НСН продление зерновой сделки, заявил ранее, что было бы лучше сформировать резерв зерна в России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею миллиард рублей
- В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки
- Собянин рассказал о создании производства лазерных станков в Печатниках
- СМИ сообщили о росте числа обращений по ремонту бытовой техники в России
- Опрос: Турки считают действия Эрдогана по преодолению катастрофы успешными
- Розенбаум рассказал о самочувствии после госпитализации в Красноярске
- Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано возле Папуа - Новой Гвинеи
- СМИ: Зерновую сделку могут продлить на 60 дней на текущих условиях
- Фальков: В технических вузах призывают сократить срок обучения в магистратуре
- В Запорожской области начался перерасчет пенсий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru