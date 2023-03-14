В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки

Зерновая сделка в стамбульском формате, как и предполагалось, продлена, кроме того, подтверждён ее пакетный характер. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

При этом он подчеркнул, что Москва намерена и дальше добиваться снятия всех ограничений для поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Таким образом, переговоры по сделке не прерываются.

На Украине заявили, что продление зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению

Ранее стало известно, что зерновую инициативу могут пролонгировать на нынешних условиях на 60 дней при отсутствии форс-мажорных обстоятельств. Сроки оговариваются.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, комментируя НСН продление зерновой сделки, заявил ранее, что было бы лучше сформировать резерв зерна в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМИДЗерно
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