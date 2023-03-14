На Украине заявили, что продление зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению

Решение России о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит сделке. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сообщил, что Москва не возражает против продления соглашения на 60 дней, напоминает Ura.ru. Срок действия сделки истекает 18 марта, пишет РИА ФАН.

По словам Кубракова, принятая Украиной, Россией, Турцией и ООН зерновая инициатива предусматривает продление по меньшей мере на 120 дней.

«Поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН»,— написал украинский министр в Twitter.

Киев ожидает реакции Анкары и ООН.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ЗерноУкраинаРоссия
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