В МИД Франции заявили о введении санкции ЕС против России 13 марта

Песков: никто не исключает возможности встречи Путина с Зеленским Силуанов: страны Запада заморозили около $300 миллиардов, золотовалютных резервов РФ Ле Дриан: новый пакет санкций Евросоюза в отношении России вступит в силу с 13 марта Мэрия Москвы: объявлен аукцион по продаже нежилого здания в Солнцево