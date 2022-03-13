В МИД Франции заявили о введении санкции ЕС против России 13 марта

Новый пакет санкций Евросоюза против России должны вступить в силу 13 марта. Такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио France Inter.

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«Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступить в силу с сегодняшнего дня», — цитирует Ле Дриана РИА Новости.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ограничительные меры не смогут «остановить войну в одночасье», но ослабят российскую экономику. Об этом сообщает газета El Periodico.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции ЕССанкцииФранция
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