В МИД Франции заявили о введении санкции ЕС против России 13 марта
Новый пакет санкций Евросоюза против России должны вступить в силу 13 марта. Такое заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радио France Inter.
«Сейчас готовится новый пакет санкций, который должен вступить в силу с сегодняшнего дня», — цитирует Ле Дриана РИА Новости.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ограничительные меры не смогут «остановить войну в одночасье», но ослабят российскую экономику. Об этом сообщает газета El Periodico.
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